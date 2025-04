Von der Leyen sente premier cinese Li Qiang, focus su dazi e relazioni

BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ha avuto oggi un colloquio telefonico con il premier cinese Li Qiang. Secondo una nota della Commissione, al centro del colloquio sono state le relazioni diplomatiche tra Ue e Pechino, che quest’anno segnano il 50mo anniversario dalla loro istituzione.

La presidente ha sottolineato “l’importanza vitale della stabilità e della prevedibilità per l’economia globale”. In risposta alla diffusa interruzione causata dai dazi statunitensi, von der Leyen ha sottolineato la responsabilità dell’Europa e della Cina, in quanto due dei più grandi mercati del mondo, di sostenere un forte sistema commerciale riformato, libero, equo e fondato su un campo di gioco alla pari. Von der Leyen ha chiesto una risoluzione negoziata della situazione attuale, sottolineando la necessità di evitare un’ulteriore escalation.

La presidente della Commissione ha inoltre sottolineato il ruolo cruciale della Cina nell’affrontare la possibile deviazione degli scambi causata dalle tariffe, soprattutto nei settori già colpiti dalla sovracapacità globale. I leader hanno discusso l’istituzione di un meccanismo per tracciare la possibile deviazione degli scambi e garantire che qualsiasi sviluppo venga debitamente affrontato. Von der Leyen ha infine ricordato l’urgenza di “soluzioni strutturali” per riequilibrare le relazioni commerciali bilaterali e garantire un migliore accesso delle imprese, dei prodotti e dei servizi europei al mercato cinese.

La conversazione ha riguardato anche la cooperazione Ue-Cina nell’agenda internazionale sul clima e la transizione industriale pulita. Infine, la Presidente von der Leyen ha ribadito il fermo sostegno dell’UE a una pace giusta e duratura in Ucraina, sottolineando che qualsiasi condizione per la pace deve essere determinata dall’Ucraina.

Ha invitato la Cina a intensificare i suoi sforzi per contribuire in modo significativo al processo di pace. Guardando al prossimo futuro, la presidente von der Leyen ha osservato che il prossimo vertice Ue-Cina di luglio rappresenterà un’occasione propizia per commemorare il 50mo anniversario delle relazioni diplomatiche.

-Foto IPA Agency-

(ITALPRESS).