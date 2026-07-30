No Tav, commissario Ue “Violenza e intimidazione non hanno posto in Europa, Lione-Torino investimento strategico”

BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – “La violenza e l’intimidazione non hanno posto in Europa. Gli attacchi contro il progetto transfrontaliero Lione-Torino sono inaccettabili e non possono minare un investimento strategico che serve milioni di europei”. Lo ha scritto su X il Commissario europeo per i trasporti sostenibili e il turismo, Apostolos Tzitzikostas. “In quanto elemento chiave del Corridoio Mediterraneo e della rete TEN-T, il progetto migliorerà i collegamenti tra i paesi, renderà più efficiente il trasporto di persone e merci e rafforzerà la rete di trasporti europea”, ha proseguito. “Piena solidarietà a TELT, ai nostri partner italiani e francesi e a tutti coloro che lavorano ogni giorno per realizzare questo collegamento europeo essenziale”, ha concluso.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).