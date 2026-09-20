Volo sanitario d’urgenza dell’Aeronautica Militare da Lampedusa a Palermo per un 58enne in pericolo di vita

ROMA (ITALPRESS) – Si è concluso nella prima mattinata di oggi 20 settembre 2026 un trasporto sanitario d’urgenza a favore di un uomo di 58 anni in Imminente Pericolo di Vita (IPV).

L’uomo, ricoverato presso il Punto Territoriale di Emergenza di Lampedusa, necessitava di essere trasferito tempestivamente presso l’Ospedale Civico di Palermo per ricevere cure specialistiche immediate. La richiesta di supporto è giunta dalla Prefettura di Agrigento ed è stata gestita dalla Sala Situazioni di Vertice del Comando della Squadra Aerea, la sala operativa dell’Aeronautica Militare che ha tra i propri compiti anche quello di coordinare questo genere di attività a favore della collettività.

Come avviene regolarmente per questa tipologia di interventi d’urgenza, il volo è stato autorizzato e coordinato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, l’organo che gestisce le attivazioni della flotta aerea di Stato per i trasporti sanitari e di soccorso su tutto il territorio nazionale. Il velivolo Gulfstream G650 appartenente al 31° Stormo di Ciampino è decollato da Roma per raggiungere Lampedusa e da qui, dopo aver imbarcato il paziente, è ri-decollato alle ore 07:43 per Palermo. L’aereo è atterrato presso lo scalo palermitano alle ore 08:21, dove il paziente è stato immediatamente trasferito in ambulanza verso la struttura ospedaliera di destinazione.

I Reparti di volo dell’Aeronautica Militare sono a disposizione della collettività 24 ore al giorno, 365 giorni l’anno, con mezzi ed equipaggi in grado di operare anche in condizioni meteorologiche complesse, per assicurare il trasporto urgente non solo di persone in imminente pericolo di vita, ma anche di organi, equipe mediche o ambulanze. Sono centinaia ogni anno le ore di volo effettuate per questo genere di interventi dagli aeromobili del 31° Stormo di Ciampino, del 14° Stormo di Pratica di Mare, della 46ª Brigata Aerea di Pisa e dagli elicotteri del 15° Stormo di Cervia.

– Foto di repertorio Aeronautica Militare –

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