Papa Leone XIV “Sport linguaggio universale capace di unire”

ROMA (ITALPRESS) – Papa Leone XIV ha salutato questa mattina, in Sala Clementina, una delegazione di circa 150 atleti italiani, allenatori e dirigenti di Special Olympics, movimento che promuove lo sport per persone con disabilità intellettive, che hanno partecipato ai World Winter Games Torino 2025. Il Santo Padre ha ricordato di amare molto lo sport per il suo “grande valore formativo” e “perché educa la persona a valori nobili e autentici“, ammettendo come gli atleti di Special Olympics “mostrino con l’esempio come la via della condivisione e dell’amore sia l’unica che porta davvero alla felicità e alla pace”, ricordando a tutti “quali sono i valori veri della vita”. Perché lo sport “è uno di quei linguaggi universali che supera le differenze culturali, sociali, religiose e fisiche, e riesce a unire le persone, rendendole partecipi dello stesso gioco e protagoniste insieme di vittorie e sconfitte”, ha concluso Papa Prevost.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).