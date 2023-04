LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – A causa di un ritardo per un problema tecnico, un volo operato da Air Malta in partenza dall’aeroporto internazionale di Malta e diretto a Roma Fiumicino ha accumulato 6 ore di ritardo scatenando il malcontento dei passeggeri. Il volo doveva decollare alle 7.30 di lunedì mattina, ma il volo KM612 è stato posticipato alle 12.30 prima di essere rinviato nuovamente alle 13.30. I passeggeri lamentano di non essere stati sufficientemente assistiti, dopo essere arrivati in aeroporto alle 5:30 del mattino, e di avere ricevuto solo un buono da 6 euro per uno spuntino. Tuttavia molti passeggeri stanno chiedendo un risarcimento danno.

