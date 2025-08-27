Volley, De Giorgi “Mi aspetto un Mondiale con grande intensità”

MILANO (ITALPRESS) - "Mi aspetto un mondiale con grande intensità, ci sono squadre che giocano bene a pallavolo, l'intensità è aumentata, ma sarà anche equilibrato, ci sono diverse squadre che possono puntare al podio". Lo ha dichiarato all'Italpress Ferdinando De Giorgi, commissario tecnico della nazionale maschile di pallavolo che da settembre affronterà i mondiali. pia/glb/mca2