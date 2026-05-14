Biglietto ferroviario unico, la proposta Ue per semplificare i viaggi

ROMA (ITALPRESS) - La Commissione Ue ha proposto nuove norme per rendere gli spostamenti in tutta Europa più agevoli. L’obiettivo è semplificare la pianificazione e la prenotazione di viaggi regionali, a lunga percorrenza e transfrontalieri, in particolare per i viaggi in treno che coinvolgono più operatori, e garantire una maggiore tutela ai passeggeri per l'intero tragitto. Secondo quanto evidenzia la Commissione, attualmente confrontare tutte le opzioni di viaggio disponibili e individuare le scelte più sostenibili, soprattutto per i viaggi transfrontalieri, rimane difficile per i passeggeri nell'Unione Eu ropea, in particolare per quanto riguarda i biglietti ferroviari. Prenotare viaggi in treno con più tratte e biglietti di compagnie diverse può essere complesso, soprattutto a causa della frammentazione dei sistemi di prenotazione e della forte presenza su l mercato di alcune compagnie ferroviarie. La Commissione propone un quadro di regole che permetta ai passeggeri di trovare, confrontare e acquistare servizi combinati di diversi operatori ferroviari in un unico biglietto, acquistabile in una sola transazi one su una piattaforma di biglietteria a loro scelta. In caso di perdita di coincidenze durante viaggi ferroviari multi - operatore, i passeggeri in possesso di un unico biglietto beneficeranno di una nuova e completa tutela dei diritti dei passeggeri, inclu si assistenza, riprogrammazione, rimborso e risarcimento. La Commissione sottoporrà la proposta di regolamento al Consiglio dell'Unione europea e al Parlamento per l'esame secondo la procedura legislativa ordinaria. /gtr