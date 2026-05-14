Tg News – 14/5/2026
ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Trump, summit in Cina con Xi “Iran non deve avere nucleare” - Papa Leone ai giovani della Sapienza “La guerra acceca” - Cinque italiani morti alle Maldive durante escursione subacquea - Draghi ad Aquisgrana “Azione a 27 inadeguata” - Garlasco, legale della famiglia Poggi “Pronti a restituire risarcimento” - Sinner batte Rublev e vola in semifinale - Assegnate Bandiere Blu, Liguria resta in testa alle Regioni - La cucina italiana patrimonio Unesco protagonista agli Internazionali d'Italia - Previsioni 3B Meteo 15 Maggio /gtr