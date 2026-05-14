Inaugurato a Palermo Poliambulatorio di prossimità nel quartiere Brancaccio

PALERMO (ITALPRESS) - È stato inaugurato a Palermo il nuovo Poliambulatorio di prossimità Beato Giuseppe Puglisi e Monsignor Guido Sansavini del quartiere Brancaccio. Intitolato a due figure che hanno dato la vita affinché giovani, disabili e persone in difficoltà potessero avere un futuro, il Poliambulatorio di prossimità vuole essere punto di riferimento per le necessità di persone lasciate ai margini della società. Il progetto è stato reso possibile grazie al contributo di GVM Care & Research, Gruppo ospedaliero italiano presente a Palermo con Maria Eleonora Hospital, Ospedale di Alta Specialità accreditato con il SSN e specializzato nella cura del cuore, che affianca nel coordinamento e gestione dell’offerta sanitaria. Il Poliambulatorio sorge in un immobile confiscato alla mafia, con ambulatori, dove medici specialisti volontari, coordinati dal Direttore Sanitario Giuseppe Termine, eseguiranno visite in ambito cardiovascolare, Urologia, Ginecologia, Medicina Interna, Ortopedia, Dermatologia, Oculistica e Chirurgia Generale. xd6/mgg/gtr