LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Diversi voli in arrivo a Malta sono stati dirottati verso aeroporti italiani tra la tarda serata di lunedì e le prime ore di martedì, a causa dei venti di burrasca provocati dalla tempesta Harry, che hanno compromesso le operazioni all’aeroporto internazionale di Malta. Quattro voli provenienti da Bucarest, Roma, Vilnius e Milano non sono riusciti ad atterrare a causa dei forti venti trasversali che hanno sferzato la pista, costringendo i piloti ad annullare le manovre di atterraggio o a dirigersi verso scali alternativi più sicuri in Italia. Video diffusi sui social media hanno mostrato aerei in difficoltà in condizioni di forte turbolenza, con alcuni atterraggi interrotti all’ultimo momento.

Il volo Ryanair FR9257 da Bucarest, previsto in arrivo alle 00.55 di martedì, è stato dirottato su Bari dopo due tentativi di atterraggio falliti. L’aero è stato successivamente riprogrammato per arrivare a Malta alle 11.30. Un altro volo Ryanair, l’FR7304 da Vilnius, atteso alle 9.00, è stato dirottato a Roma Fiumicino prima di raggiungere Malta alle 13.40. Anche un volo Ryanair da Trieste (FR3695), inizialmente previsto in arrivo alle 10.55, è stato reindirizzato verso Bari, con l’orario di arrivo aggiornato successivamente alle 14.39. Un ulteriore dirottamento ha interessato il volo Ryanair FR5970 da Milano, che avrebbe dovuto atterrare alle 12.55 ma è stato deviato su Lamezia Terme a causa dei forti venti che interessavano la pista maltese.

Immagini condivise su Facebook mostrano un aereo Ryanair costretto ad abbandonare un tentativo di atterraggio con l’intensificarsi del vento, anche se il volo coinvolto non è stato immediatamente identificato. Su Instagram, la viaggiatrice Alina Dely ha descritto il suo volo da Barcellona come caratterizzato da “turbolenza pura”, condividendo video dei passeggeri che applaudono l’equipaggio dopo che l’aereo è riuscito ad atterrare al secondo tentativo. Il suo volo non era inizialmente riuscito a toccare terra a causa di quelli che ha definito venti “super forti”, prima di tornare per un nuovo approccio. “Quando ci siamo resi conto che il pilota ce l’aveva fatta, abbiamo iniziato ad applaudire. La sua voce era così calma e sicura, e questo ha aiutato molto in quella situazione”, ha raccontato, aggiungendo che l’esperienza è stata “spaventosa”.

Nonostante le difficoltà, la maggior parte degli arrivi è stata completata. Tuttavia, il sito dell’aeroporto internazionale di Malta segnalava ritardi di circa due ore per i voli in arrivo da Amsterdam, mentre le partenze risultavano regolarmente programmate nonostante le avverse condizioni meteorologiche.

