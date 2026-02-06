“Vivo Bene Experience”, la prevenzione sanitaria si collega allo sport olimpico

VENEZIA (ITALPRESS) – Per promuovere la prevenzione sanitaria, un’esperienza immersiva può valere più di tante parole. Ci hanno pensato la Regione Veneto, in collaborazione con il Cuamm Medici con l’Africa, che hanno realizzato il primo Container Itinerante Vivo Bene Experience. La struttura, allestita secondo un concept specificamente sviluppato per il contesto delle Olimpiadi e Paralimpiadi Milano-Cortina 2026, accoglie i visitatori e offre loro un percorso di sensibilizzazione sulla salute e sulla prevenzione, focalizzato sull’importanza di evitare la sedentarietà, il fumo, l’eccessiva esposizione ai raggi solari, una scorretta alimentazione.

Vivo Bene Experience sarà itinerante e, dopo l’inaugurazione avvenuta oggi a Piazzale Roma a Venezia da parte dell’Assessore regionale alla sanità Gino Gerosa, affiancato da Don Dante Carraro del Cuamm, dalla responsabile della Direzione regionale Prevenzione Francesca Russo e dalla Presidente del Consiglio comunale di Venezia Ermelinda Damiano, toccherà le città olimpiche di Belluno e Verona, per simboleggiare il forte legame esistente tra i sani stili di vita e lo sport, oggi alla ribalta con un evento planetario che coinvolge il Veneto e Cortina. Con Regione e Cuamm hanno collaborato anche le Ullss 3 Serenissima, la 1 Dolomiti e la 9 Scaligera.

“L’Oms – ha detto Gerosa – invita a incentivare l’attenzione alla prevenzione anche nell’ottica dell’invecchiamento della popolazione, puntando a una ‘vecchiaia di successo’. Come faremo in Veneto, bisogna anticipare le fragilità di una società sempre più anziana. Il successo di questo cammino avrà un impatto notevolissimo sulla sostenibilità dell’intero sistema sanitario, basti pensare all’importanza della prevenzione cardiovascolare e di quella oncologica. Plaudo all’iniziativa di oggi per la sua originalità e incisività”.

L’esperienza immersiva partita oggi, raccogliendo i temi e i valori dello spirito olimpico, crea anche un ponte operativo e narrativo tra il Container e il nuovo Treno della Salute che, sempre in collaborazione tra Regione e Cuamm, sarà attivo tra aprile e maggio prossimi. L’installazione immersiva sviluppata per Vivo Bene Experience in occasione delle olimpiadi propone al visitatore un percorso breve ma affascinante sui temi della prevenzione, dal contrasto alla sedentarietà, al fumo e all’eccessiva esposizione ai raggi solari, individuata come fattore di rischio emergente per l’aumentare del numero delle patologie, anche gravi, della pelle.

