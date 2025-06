VITERBO (ITALPRESS) – Vasto incendio nella facoltà di Agraria dell’Università della Tuscia a Viterbo, Dall’edificio sono stati evacuati studenti, professori e personale e non si registrano feriti. Da accertare le cause del rogo. Il comune di Viterbo, attraverso i propri canali ufficiali, invita la popolazione “a non avvicinarsi al luogo delle operazioni. Sul posto la polizia locale sta provvedendo a bloccare le strade di accesso”.

“Stiamo seguendo con apprensione l’evolversi del grande incendio che sta interessando la facoltà di agraria dell’università della Tuscia a Viterbo. Ho sentito telefonicamente il magnifico rettore Stefano Ubertini, al quale ho rivolto solidarietà e vicinanza da estendere a tutti i docenti e gli studenti dell’ateneo viterbese. Fortunatamente sembra che tutte le persone siano state evacuate in tempo e che sia stata scongiurata quella che poteva essere una tragedia. Al Rettore e a tutta la comunità accademica ho assicurato il pieno sostegno della Regione Lazio in questo momento difficile: l’Università della Tuscia è un fiore all’occhiello del sistema universitario del Lazio e non faremo mancare l’appoggio per una ripartenza delle attività che sia più rapida possibile. Ringrazio tutti gli uomini e le donne dei vigili del fuoco e delle forze dell’ordine che hanno prontamente messo in sicurezza l’area”. Lo ha dichiarato l’assessore all’Università della Regione Lazio, Luisa Regimenti.

“E’ stato colpito il cuore pulsante della Città, un importante punto di riferimento per lo sviluppo scientifico e della formazione nel settore agrario. Certamente un’eccellenza tra le università di agraria di tutta Italia”. E’ quanto dichiara Roberto Petretti, presidente dell’Ordine dei Dottori degli Agronomi e Dottori Forestali della provincia di Viterbo. “I Dottori Agronomi e Dottori Forestali di Viterbo– aggiunge Petretti – si stringono all’intera comunità scientifica e alla città, con la speranza che non ci siano feriti e che, dopo le dovute indagini, si possa pensare a una ricostruzione veloce”.

-Foto profilo X Vigili del Fuoco-

