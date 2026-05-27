MILANO (ITALPRESS) – Un ragazzo di 22 anni ha perso la vita la scorsa notte in ospedale dopo essere stato ferito a coltellate all’interno della stazione ferroviaria di Milano Certosa. L’accoltellamento sarebbe seguito ad una lite scoppiata tra una decina di persone di nazionalità sudamericana alle 22.30 di ieri sera. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polfer, che hanno trovato il giovane con una grossa ferita da arma da taglio ed hanno attivato i soccorsi. Il giovane è deceduto all’ospedale Fatebenefratelli intorno alle 2 di questa mattina. Sono in corso indagini per ricostruire l’esatta dinamica del fatto.

– foto di repetorio IPA Agency –

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