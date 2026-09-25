“Vite in Campo”, Fiera Milano porta sport e inclusione al carcere di Bollate

BOLLATE (MILANO) (ITALPRESS) - Lo sport come occasione di incontro, relazione e crescita. È il significato di “Vite in Campo - La Partita”, l’iniziativa con cui Fiera Milano è tornata al carcere di Bollate, dando continuità al percorso avviato lo scorso anno con il progetto “Vite in Campo”, nato in occasione dei Giochi di Milano Cortina. Questa volta i valori dello sport non sono stati soltanto raccontati, ma vissuti direttamente sul campo: una rappresentativa di Fiera Milano, con in campo anche il Presidente Carlo Bonomi, ha disputato una partita con una squadra composta da detenuti dell’Istituto, che si è imposta per 5-3. A questo percorso si affiancherà un intervento a sostegno delle attività sportive del carcere di Milano-Bollate, attraverso il potenziamento delle dotazioni sportive dell’Istituto. f28/fsc/gsl