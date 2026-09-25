Russia, Salvini “Rischio attacchi è una bufala”

MALPENSA (VARESE) (ITALPRESS) - "È surreale, queste sono fake news smentite dal ministro della Difesa e dall'intelligence e dai servizi segreti, di cosa stiamo parlando? C'è gente che veramente scherza col fuoco e gioca alla guerra". Lo ha detto il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, a margine dell'intitolazione dell'aeroporto di Malpensa a Silvio Berlusconi, sulle presunte minacce di attacchi russi verso l'Italia. "Mi stupisce per chi lo fa all'estero, mi stupisce per quei giornalisti e quei politici italiani che rilanciano delle bufale anche in Italia. Più che essere smentita dall'intelligence, dai servizi segreti, dal ministro della Difesa, cosa dobbiamo fare?", ha aggiunto. xu9/ads/gsl