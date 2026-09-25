Lega, Salvini “Congresso aperto a chiunque abbia da dire”

MALPENSA (VARESE) (ITALPRESS) - "La commissione regolamenti, con Roberto Calderoli come massimo esperto di statuti e regolamenti, sta lavorando a data e modalità del congresso". Lo ha detto il vicepremier e leader della Lega Matteo Salvini, a margine dell'intitolazione a Silvio Berlusconi dell'aeroporto di Milano-Malpensa, in merito all'annunciato congresso del partito. "Io ho chiesto solo che venga fatto entro ottobre, perchè poi c’è una legge di Bilancio, problemi a livello internazionale da affrontare, quindi non voglio andare per le lunghe. E’ un congresso aperto, quindi chiunque abbia qualcosa da dire e da proporre può farlo ed è il benvenuto", ha aggiunto. (ITALPRESS). xu9/ads/gsl