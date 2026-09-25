Trapianti cardiaci, all’Ismett di Palermo il confronto tra i centri italiani

PALERMO (ITALPRESS) - Uniformare gli standard e le procedure della trapiantologia cardiaca, attraverso la condivisione delle competenze e delle esperienze maturate nei diversi centri in Italia. È questo l’obiettivo del Consensus Meeting Nazionale promosso dalla Società Italiana di Chirurgia Cardiaca, che si è svolto oggi all’Ismett di Palermo. Al tavolo di lavoro sono presenti i principali esperti di trapiantologia dell’adulto e pediatrica, in rappresentanza dei centri trapianto italiani. L’obiettivo è tradurre il patrimonio di esperienze dei singoli centri in un riferimento comune per la pratica clinica. f15/mrc/gtr