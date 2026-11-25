Violenza sulle donne, La Russa “Leggi da sole non bastano, serve prevenzione”

ROMA (ITALPRESS) - "Le leggi, da sole, non bastano. La pena è indispensabile, la certezza della giustizia è fondamentale, ma intervenire soltanto quando la violenza si è già consumata significa arrivare troppo tardi. Dobbiamo lavorare perché quella violenza possa essere riconosciuta, prevenuta e fermata prima che produca conseguenze irreparabili". Così in Aula a Palazzo Madama il presidente del Senato, Ignazio La Russa, in occasione della Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne. sat/gtr