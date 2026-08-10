BOGOTA’ (COLOMBIA) (ITALPRESS) – Un terremoto di magnitudo 7.4 ha colpito la Colombia. Secondo i dati della US Geological Survey, l’epicentro è stato localizzato nella provincia di Choco e la scossa è stata percepita anche nella capitale Bogotà.

Il Servizio Geologico Colombiano (SGC) ha segnalato come epicentro, più precisamente, un’area distante una ventina di chilometri dalla località di San José del Palmar, a una profondità di 96 chilometri. La scossa si è verificata intorno alle 7:34 ora locale. Secondo quanto riferisce il quotidiano El Tiempo, sono state segnalate evacuazioni a Bogotà, nella Regione del Caffè, a Tolima, Huila, Valle del Cauca, Manizales, Medellín e in altre località. A seguito dell’emergenza, la governatrice della provincia di Choco, Nubia Carolina Cordoba, ha dichiarato che diverse persone sono rimaste ferite.

“Abbiamo appena subito un grave evento sismico nella provincia. Siamo preoccupati per le scosse di assestamento. Sebbene l’epicentro sia stato a San José del Palmar, si registrano feriti e gravi danni agli edifici anche nel capoluogo, Quibdó. Stiamo già valutando i danni per poter redigere il primo rapporto ufficiale”, ha concluso.

SCOSSA DI ASSESTAMENTO DI 4.6

Il Servizio Geologico Colombiano ha segnalato una scossa di assestamento di magnitudo 4.6 nel comune di Nóvita, nella provincia di Chocó. La scossa è stata registrata alle 8:18 ora locale e segue a quella di poco prima di magnitudo 7.4, che ha provocato feriti e danni a numerosi edifici.

IL PRESIDENTE DE LA ESPRIELLA GUIDA LA RISPOSTA ALL’EMERGENZA

Il presidente colombiano Abelardo De La Espriella ha reso noto di avere assunto “la guida diretta della risposta all’emergenza” provocata dal sisma che ha visto come epicentro la provincia di Chocò. “Ho assunto la guida diretta della risposta all’emergenza a San José del Palmar. Ho ordinato l’istituzione di un Posto di Comando Unificato per coordinare la risposta ai danni e ai bisogni delle persone colpite. Ho richiesto un rapporto dettagliato al direttore dell’UNGRD (Unità Nazionale per la Gestione del Rischio di Disastri) sulla situazione e sulle necessità più urgenti. Sarò inoltre personalmente a Pereira per sostenere le persone colpite e monitorare la risposta del governo”, ha dichiarato il presidente.

LE AUTORITA’ ESCLUDONO UN PERICOLO TSUNAMI

La Direzione Generale Marittima (Dimar) della Colombia ha comunicato che non sussiste alcuna minaccia di tsunami per la costa pacifica colombiana in seguito al terremoto di magnitudo 7.4 registrato oggi. Secondo il quotidiano El Tiempo, dopo aver analizzato le caratteristiche dell’evento sismico, Dimar ha indicato che non sussistono le condizioni per un rischio tsunami.

– foto screenshot Ingv –

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