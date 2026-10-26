Vinitaly.Usa a New York, Del Piero “Preferisco il vino italiano”

NEW YORK (ITALPRESS) - Alessandro Del Piero ha partecipato come Serie A Ambassador all'inaugurazione della terza edizione di Vinitaly.USA a New York. "Preferisco il vino italiano", dice l'ex calciatore. "Troviamo la giusta combinazione e possiamo sia bere vino che giocare a calcio", aggiunge. xo9/mgg/gsl (riprese video e intervista di Stefano Vaccara)