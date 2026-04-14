Vinitaly, i giovani protagonisti del futuro del vino italiano

VERONA (ITALPRESS) – Nell’ambito della 58a edizione di Vinitaly a Verona si è tenuto l’evento “Giovani: tra successi e futuro del vino italiano”, momento di confronto dedicato alle prospettive delle nuove generazioni nel settore vitivinicolo.

L’iniziativa, promossa da Coldiretti Giovani Impresa, riunisce rappresentanti istituzionali, esperti e protagonisti del settore per discutere opportunità, sfide e traiettorie future del comparto, con un focus particolare sul ruolo dei giovani nella trasformazione e innovazione del settore. Tra i relatori anche il Presidente della Camera di Commercio Italiana per il Regno Unito, Roberto Costa, intervenuto nell’ambito del secondo panel “Le traiettorie per i giovani”.

Il suo contributo si è concentrato sul valore strategico del vino per le nuove generazioni, con un’attenzione particolare al ruolo della ristorazione come veicolo di promozione del prodotto italiano e alle dinamiche dell’export nei mercati internazionali, sempre più centrali per la crescita del settore.

L’evento ha offerto uno spazio di dialogo concreto tra giovani imprenditori, istituzioni e professionisti del settore, mettendo in luce come il vino rappresenti non solo un pilastro del Made in Italy, ma anche un ambito in cui i giovani possono esprimere innovazione, creatività e capacità imprenditoriale.

In questo contesto, è stata evidenziata l’importanza di sviluppare competenze trasversali, una solida visione internazionale e una spiccata capacità di adattamento a un mercato globale in continua evoluzione. Particolare attenzione è stata dedicata al confronto tra esperienze e buone pratiche, favorendo lo scambio di idee tra diverse realtà e generazioni, e contribuendo a delineare nuove strategie per il futuro del settore vitivinicolo italiano.

La partecipazione del Presidente della ICCIUK conferma l’impegno della Camera nel promuovere il dialogo tra Italia e Regno Unito e nel sostenere le nuove generazioni di imprese italiane nel loro percorso di internazionalizzazione. Attraverso il proprio network e le proprie attività, la Camera contribuisce infatti a rafforzare la presenza del Made in Italy sui mercati esteri e a sostenere la competitività del settore vitivinicolo a livello globale.

-Foto ufficio stampa ICCIUK-

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