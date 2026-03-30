Vinitaly. Bricolo “Presenti oltre 4mila cantine”

MANDURIA (TARANTO) (ITALPRESS) - "Vinitaly è la presentazione dell'eccellenza della produzione vinicola italiana:, abbiamo più di 4 mila cantine presenti in quartiere, 100 mila metri quadri espositivi, ci aspettiamo stakeholder in arrivo a Verona da 130 paesi diversi, più di 2.200 accrediti stampa: un Vinitaly e i loro vini che saranno raccontati in tutto il mondo e in tutti i continenti". Così Federico Bricolo, presidente di Veronafiere, a margine del primo "Forum della Cucina Italiana", iniziativa promossa da Bruno Vespa in collaborazione con l'Agenzia ICE e organizzata da Comin & Partners. (ITALPRESS). xi2/abr/ads/gsl