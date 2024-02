NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Notte Nba con un ricchissimo programma a poche ore dell’atteso All Star Weekend. Ben 13 partite con, tra le altre, le due franchigie di Los Angeles sugli scudi. I Clippers vincono a San Francisco battendo Golden State 130-125, nonostante i 41 punti di Steph Curry che prova in tutti i modi a tenere a galla i Warriors. I protagonisti sono James Harden e Paul George che mettono a referto rispettivamente 26 e 24 punti (per il “Barba” anche 8 rimbalzi e 7 assist), ma non vanno dimenticato i 21 punti (dalla panchina) di Norman Powell e la doppia doppia da 13 punti e 10 rimbalzi di Ivica Zubac, così come i 15 punti (anche lui dalla panchina) di Russell Westbrook.

Vittoria in trasferta anche per i Lakers che, privi di LeBron James, si impongono 138-122 sul parquet degli Utah Jazz, confermando di essere in un ottimo momento di forma. La coppia formata da Anthony Davis e Rui Hachimura fa la differenza: il primo fa registrare al suo attivo 37 punti e 15 rimbalzi, il secondo di punti ne fa 36, mentre D’Angelo Russell sfiora la tripla doppia chiudendo con 11 punti, 9 rimbalzi e ben 17 assist. I Jazz ne portano sette in doppia cifra, ma non basta per fermare i Lakers.

Bel successo di Orlando che batte 118-110 New York, con Paolo Banchero che dimostra di meritare la chiamata per l’All Star Game, mettendo a referto 36 punti e trascinando i Magic. Niente da fare per i Knicks nonostante i 33 punti di Brunson e la doppia doppia da 23 punti e 14 rimbalzi di Achiuwa.

Vittoria importante in chiave playoff per Phoenix che batte 116-110 Detroit (sconfitta numero 46 in stagione) con i 25 punti di Durant. Il miglior realizzatore per i Pistons è Simone Fontecchio che mette a referto 18 punti in 21 minuti.

Nelle altre gare della notte vittorie per Hornets (122-99 sgli Hawks), Heat (109-104 sui Sixers), Celtics (travolgenti contro i Nets sconfitti 136-86), Cavaliers (108-105 sui Bulls), Pacers (127-125 contro i Raptors), Grizzlies (121-113 sui Rockets), Pelicans (133-126 sui Wizards), Mavericks (116-93 contro gli Spurs) e Kings (102-98 sui Nuggets).

– foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]