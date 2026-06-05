PARMA (ITALPRESS) – È stato presentato oggi, al Teatro Regio di Parma, il calendario della Serie A 2026-2027. Si partirà il 22-23 agosto, con l‘Inter campione d’Italia in carica che sfiderà la neo promossa Monza: un viaggio lungo 38 giornate che terminerà il 30 maggio.
Prima delle compilazione del calendario sono stati specificati quali sono stati tutti i criteri utilizzati: tre le finestre Fifa anziché quattro rispetto al passato, tra settembre e ottobre ci sarà un’unica sosta con due weekend di pausa. Confermata l’asimmetria, novità introdotta già negli scorsi anni, con il ritorno differente rispetto all’andata, ma con almeno otto partite di distanza contro la medesima avversaria.
Due i turni infrasettimanali – il 28 ottobre e il 6 gennaio -, i derby sono stati calendarizzati in giornate diverse e non alla prima o all’ultima, nemmeno nel primo turno infrasettimanale. Criterio fondamentale anche per quanto riguarda le partecipanti alle tre competizioni europee, che non si affronteranno tra loro nelle giornate 7, 21, 25, 28, 31 e 34. Ultimo criterio l’alternanza in casa e trasferta per quanto riguarda Milan e Inter, Roma e Lazio, e Juventus e Torino.
Ad inaugurare la serata è stato il presidente della Lega Serie A Ezio Simonelli: “Ci siamo organizzati per dare il prima possibile il calendario, vogliamo essere sempre di più dalla parte dei tifosi. Fino a una settimana fa non si sapeva l’ultima squadra promossa dalla Serie B”.
Spazio anche all‘amministratore delegato Luigi De Siervo, che ha comunicato una novità importante per quanto riguarda la nuova stagione: “Abbiamo chiesto e ottenuto di lavorare con l’Aic per rilanciare e promuovere il Gran Gala del calcio, il 2 settembre al Teatro alla Scala riusciremo a raccontare quelli che sono gli 11 migliori giocatori della passata stagione”.
Si riparte dunque nel weekend del 22-23 agosto 2026 con la prima giornata: i campioni d’Italia dell’Inter sfideranno il Monza, la Juventus giocherà in trasferta contro il Frosinone. Il Milan affronterà il Torino mentre ci saranno Roma-Fiorentina e Bologna-Lazio. A completare Atalanta-Sassuolo, Genoa-Napoli, Parma-Cagliari, Udinese-Como e Venezia-Lecce. Due big match già nella terza giornata d’andata, il 6 settembre, con Inter-Napoli e Juventus-Milan. Nella quinta giornata ci sarà Roma-Inter mentre l’1 novembre Juventus-Napoli.
Sorteggiate anche le date dei sei derby. Il primo alla decima giornata, con Milan-Inter (1 novembre), poi spazio a Lazio-Roma (15esima giornata, 13 dicembre), a chiudere Juventus-Torino, alla 18esima (6 gennaio). Alla 24esima giornata Inter-Milan (14 febbraio), alla 32esima Torino-Juventus (4 aprile), a chiudere Roma-Lazio, il 18 aprile, alla 32esima giornata.
Inter e Juve si affronteranno all’ultima del girone d’andata al Meazza e poi a due giornate dalla fine all’Allianz Stadium.
Presentate anche le date della Coppa Italia: il 3 e il 10 febbraio ci saranno i quarti di finale, il 3 marzo la semifinale d’andata, il 21 aprile quella di ritorno, la competizione si chiuderà il 19 maggio 2027, allo stadio Olimpico di Roma.
IL CALENDARIO COMPLETO
SERIE A – 1^ GIORNATA – 23/08/26
Atalanta – Sassuolo
Bologna – Lazio
Frosinone – Juventus
Genoa – Napoli
Inter – Monza
Parma – Cagliari
Roma – Fiorentina
Torino – Milan
Udinese – Como
Venezia – Lecce
SERIE A – 2^ GIORNATA – 30/08/26
Atalanta – Bologna
Cagliari – Inter
Fiorentina – Frosinone
Juventus – Parma
Lazio – Genoa
Lecce – Roma
Milan – Venezia
Monza – Udinese
Napoli – Como
Sassuolo – Torino
SERIE A – 3^ GIORNATA – 06/09/26
Bologna – Sassuolo
Cagliari – Lecce
Fiorentina – Torino
Frosinone – Venezia
Genoa – Como
Inter – Napoli
Juventus – Milan
Parma – Monza
Roma – Atalanta
Udinese – Lazio
SERIE A – 4^ GIORNATA – 13/09/26
Atalanta – Cagliari
Como – Parma
Genoa – Frosinone
Inter – Udinese
Lazio – Milan
Lecce – Monza
Napoli – Bologna
Sassuolo – Juventus
Torino – Roma
Venezia – Fiorentina
SERIE A – 5^ GIORNATA – 20/09/26
Bologna – Torino
Fiorentina – Napoli
Frosinone – Como
Juventus – Atalanta
Milan – Lecce
Monza – Sassuolo
Parma – Genoa
Roma – Inter
Udinese – Cagliari
Venezia – Lazio
SERIE A – 6^ GIORNATA – 11/10/26
Atalanta – Venezia
Cagliari – Juventus
Como – Roma
Genoa – Fiorentina
Inter – Parma
Lazio – Monza
Lecce – Bologna
Napoli – Frosinone
Sassuolo – Milan
Torino – Udinese
SERIE A – 7^ GIORNATA – 18/10/26
Bologna – Inter
Fiorentina – Como
Frosinone – Sassuolo
Juventus – Lazio
Milan – Atalanta
Monza – Cagliari
Parma – Torino
Roma – Genoa
Udinese – Lecce
Venezia – Napoli
SERIE A – 8^ GIORNATA – 25/10/26
Atalanta – Frosinone
Cagliari – Bologna
Como – Sassuolo
Genoa – Venezia
Inter – Fiorentina
Lazio – Parma
Lecce – Juventus
Napoli – Roma
Torino – Monza
Udinese – Milan
SERIE A – 9^ GIORNATA – 28/10/26
Fiorentina – Atalanta
Frosinone – Lecce
Genoa – Juventus
Milan – Bologna
Monza – Napoli
Parma – Udinese
Roma – Cagliari
Sassuolo – Lazio
Torino – Como
Venezia – Inter
SERIE A – 10^ GIORNATA – 01/11/26
Atalanta – Parma
Bologna – Monza
Como – Venezia
Frosinone – Torino
Juventus – Napoli
Lazio – Cagliari
Lecce – Genoa
Milan – Inter
Sassuolo – Fiorentina
Udinese – Roma
SERIE A – 11^ GIORNATA – 08/11/26
Cagliari – Frosinone
Fiorentina – Juventus
Genoa – Milan
Inter – Como
Monza – Atalanta
Napoli – Lazio
Parma – Bologna
Roma – Sassuolo
Torino – Lecce
Venezia – Udinese
SERIE A – 12^ GIORNATA – 22/11/26
Atalanta – Inter
Bologna – Udinese
Como – Cagliari
Juventus – Venezia
Lazio – Lecce
Milan – Frosinone
Monza – Fiorentina
Napoli – Torino
Parma – Roma
Sassuolo – Genoa
SERIE A – 13^ GIORNATA – 29/11/26
Cagliari – Milan
Como – Juventus
Frosinone – Parma
Inter – Genoa
Lecce – Atalanta
Roma – Monza
Sassuolo – Napoli
Torino – Lazio
Udinese – Fiorentina
Venezia – Bologna
SERIE A – 14^ GIORNATA – 06/12/26
Bologna – Roma
Fiorentina – Cagliari
Frosinone – Inter
Genoa – Torino
Juventus – Udinese
Lazio – Atalanta
Milan – Parma
Monza – Como
Napoli – Lecce
Venezia – Sassuolo
SERIE A – 15^ GIORNATA – 13/12/26
Atalanta – Genoa
Cagliari – Venezia
Como – Bologna
Inter – Torino
Juventus – Monza
Lazio – Roma
Lecce – Sassuolo
Napoli – Milan
Parma – Fiorentina
Udinese – Frosinone
SERIE A – 16^ GIORNATA – 20/12/26
Atalanta – Napoli
Fiorentina – Bologna
Frosinone – Lazio
Genoa – Udinese
Lecce – Inter
Milan – Como
Roma – Juventus
Sassuolo – Parma
Torino – Cagliari
Venezia – Monza
SERIE A – 17^ GIORNATA – 03/01/27
Bologna – Juventus
Cagliari – Genoa
Como – Lecce
Fiorentina – Lazio
Inter – Sassuolo
Monza – Milan
Parma – Napoli
Roma – Frosinone
Torino – Venezia
Udinese – Atalanta
SERIE A – 18^ GIORNATA – 06/01/27
Atalanta – Como
Frosinone – Bologna
Genoa – Monza
Juventus – Torino
Lazio – Inter
Lecce – Parma
Milan – Fiorentina
Napoli – Cagliari
Sassuolo – Udinese
Venezia – Roma
SERIE A – 19^ GIORNATA – 10/01/27
Bologna – Genoa
Cagliari – Sassuolo
Como – Lazio
Fiorentina – Lecce
Inter – Juventus
Monza – Frosinone
Parma – Venezia
Roma – Milan
Torino – Atalanta
Udinese – Napoli
SERIE A – 20^ GIORNATA – 17/01/27
Atalanta – Roma
Cagliari – Como
Juventus – Genoa
Lazio – Bologna
Lecce – Udinese
Milan – Torino
Napoli – Fiorentina
Parma – Inter
Sassuolo – Monza
Venezia – Frosinone
SERIE A – 21^ GIORNATA – 24/01/27
Bologna – Atalanta
Como – Napoli
Fiorentina – Sassuolo
Frosinone – Milan
Genoa – Parma
Inter – Venezia
Juventus – Cagliari
Lecce – Torino
Monza – Lazio
Roma – Udinese
SERIE A – 22^ GIORNATA – 31/01/27
Atalanta – Fiorentina
Cagliari – Parma
Genoa – Lecce
Lazio – Venezia
Milan – Juventus
Monza – Roma
Napoli – Inter
Sassuolo – Como
Torino – Frosinone
Udinese – Bologna
SERIE A – 23^ GIORNATA – 07/02/27
Atalanta – Lazio
Bologna – Milan
Como – Monza
Fiorentina – Udinese
Inter – Cagliari
Juventus – Sassuolo
Lecce – Napoli
Parma – Frosinone
Roma – Torino
Venezia – Genoa
SERIE A – 24^ GIORNATA – 14/02/27
Bologna – Como
Cagliari – Lazio
Frosinone – Fiorentina
Genoa – Atalanta
Inter – Milan
Monza – Lecce
Napoli – Juventus
Roma – Parma
Torino – Sassuolo
Udinese – Venezia
SERIE A – 25^ GIORNATA – 21/02/27
Atalanta – Monza
Como – Torino
Fiorentina – Inter
Juventus – Bologna
Lazio – Napoli
Lecce – Frosinone
Milan – Genoa
Sassuolo – Roma
Udinese – Parma
Venezia – Cagliari
SERIE A – 26^ GIORNATA – 28/02/27
Bologna – Lecce
Cagliari – Udinese
Como – Milan
Frosinone – Napoli
Genoa – Lazio
Inter – Atalanta
Monza – Juventus
Parma – Sassuolo
Roma – Venezia
Torino – Fiorentina
SERIE A – 27^ GIORNATA – 07/03/27
Atalanta – Torino
Fiorentina – Venezia
Juventus – Roma
Lazio – Frosinone
Lecce – Como
Milan – Cagliari
Monza – Genoa
Napoli – Parma
Sassuolo – Bologna
Udinese – Inter
SERIE A – 28^ GIORNATA – 14/03/27
Bologna – Napoli
Cagliari – Fiorentina
Como – Udinese
Frosinone – Monza
Genoa – Roma
Lazio – Juventus
Milan – Sassuolo
Parma – Lecce
Torino – Inter
Venezia – Atalanta
SERIE A – 29^ GIORNATA – 21/03/27
Atalanta – Milan
Fiorentina – Genoa
Inter – Frosinone
Juventus – Como
Monza – Bologna
Napoli – Venezia
Parma – Lazio
Roma – Lecce
Sassuolo – Cagliari
Udinese – Torino
SERIE A – 30^ GIORNATA – 04/04/27
Cagliari – Napoli
Como – Fiorentina
Frosinone – Udinese
Genoa – Inter
Lecce – Lazio
Milan – Monza
Roma – Bologna
Sassuolo – Atalanta
Torino – Juventus
Venezia – Parma
SERIE A – 31^ GIORNATA – 11/04/27
Bologna – Venezia
Cagliari – Atalanta
Fiorentina – Milan
Frosinone – Genoa
Inter – Roma
Juventus – Lecce
Lazio – Torino
Napoli – Sassuolo
Parma – Como
Udinese – Monza
SERIE A – 32^ GIORNATA – 18/04/27
Atalanta – Udinese
Bologna – Cagliari
Como – Frosinone
Fiorentina – Parma
Milan – Napoli
Monza – Inter
Roma – Lazio
Sassuolo – Lecce
Torino – Genoa
Venezia – Juventus
SERIE A – 33^ GIORNATA – 25/04/27
Cagliari – Monza
Frosinone – Roma
Genoa – Sassuolo
Inter – Bologna
Juventus – Fiorentina
Lazio – Como
Lecce – Milan
Napoli – Udinese
Parma – Atalanta
Venezia – Torino
SERIE A – 34^ GIORNATA – 02/05/27
Atalanta – Juventus
Bologna – Fiorentina
Como – Inter
Lecce – Cagliari
Milan – Lazio
Monza – Venezia
Roma – Napoli
Sassuolo – Frosinone
Torino – Parma
Udinese – Genoa
SERIE A – 35^ GIORNATA – 09/05/27
Fiorentina – Roma
Frosinone – Atalanta
Genoa – Cagliari
Inter – Lecce
Lazio – Sassuolo
Napoli – Monza
Parma – Milan
Torino – Bologna
Udinese – Juventus
Venezia – Como
SERIE A – 36^ GIORNATA – 16/05/27
Bologna – Frosinone
Cagliari – Torino
Como – Atalanta
Juventus – Inter
Lazio – Udinese
Lecce – Fiorentina
Milan – Roma
Monza – Parma
Napoli – Genoa
Sassuolo – Venezia
SERIE A – 37^ GIORNATA – 23/05/26
Atalanta – Lecce
Fiorentina – Monza
Frosinone – Cagliari
Genoa – Bologna
Inter – Lazio
Parma – Juventus
Roma – Como
Torino – Napoli
Udinese – Sassuolo
Venezia – Milan
SERIE A – 38^ GIORNATA – 30/05/27
Bologna – Parma
Cagliari – Roma
Como – Genoa
Juventus – Frosinone
Lazio – Fiorentina
Lecce – Venezia
Milan – Udinese
Monza – Torino
Napoli – Atalanta
Sassuolo – Inter
-Foto IPA Agency-
(ITALPRESS).