TORINO (ITALPRESS) – Vincenzo Nibali correrà il Giro d’Italia 2021. E’ la stessa Trek-Segafredo ad annunciare che lo Squalo dello Stretto sarà al via della corsa rosa che scatterà sabato da Torino.

Lo scorso 14 aprile, rientrato dal ritiro di Tenerife e pronto a prendere parte al Tour of The Alps proprio per rifinire la sua preparazione in vista del Giro, il 36enne corridore siciliano era caduto mentre si allenava nei pressi della sua casa di Lugano, in Svizzera, riportando “una frattura composta del radio al polso destro”. Il giorno dopo Nibali è stato operato e il controllo medico effettuato a una settimana dall’intervento ha consentito al corridore di iniziare una nuova fase del recupero, la prova su strada. La sua presenza rimaneva in dubbio, sciolto dall’annuncio di oggi della Trek-Segafredo che potrà dunque puntare sul suo leader.

