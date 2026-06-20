PALERMO (ITALPRESS) – La notizia è iniziata a circolare nella tarda serata di ieri e col passare delle ore trova conferme in attesa degli annunci ufficiali di rito: Ronaldinho tornerà a giocare a 46 anni e lo farà in Italia. L’ex fuoriclasse di Barcellona e Milan, la cui ultima gara risale al 2015 con la Fluminense, sarà tesserato dal Ravenna in serie C. Sul coinvolgimento concreto dell’attaccante brasiliano bisognerà aspettare qualche giorno, quando il 23 giugno a Miami saranno illustrati i dettagli del progetto portato avanti da Ignazio Cipriani, proprietario del club dal luglio 2024. Secondo quanto si apprende, lo sbarco di Ronaldinho non sarà comunque una semplice iniziativa di marketing.

“È sicuramente una grande sorpresa e non posso che fare i complimenti al presidente Cipriani per questa notizia. Il talento di Ronaldinho non ha età nè confini, è un patrimonio per tutto il mondo. Vederlo tesserato a Ravenna sarà un sogno non solo per i tifosi giallorossi ma per tutti quelli che amano il calcio e hanno sognato vedendolo le sue giocate, sarò contento di poterlo riabbracciare”. Così, all’Agenzia Italpress, il vicepresidente del Ravenna ed ex dirigente rossonero Ariedo Braida commenta la notizia.

– foto IPA Agency –

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