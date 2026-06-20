BRNO (REPUBBLICA CECA) (ITALPRESS) – Ai Ogura conquista la pole position nel Gran Premio della Repubblica Ceca, nono appuntamento del Mondiale di MotoGp. Il giapponese del team Aprilia Trackhouse firma il crono di 1’51″139, e partirà davanti a tutti nella Sprint di oggi (ore 15) e nella gara lunga di domani (ore 14) sul circuito di Brno. Assieme a lui in prima fila ci saranno anche la Ducati VR46 di Fabio Di Giannantonio e la Ducati ufficiale di Pecco Bagnaia, che chiudono rispettivamente con il secondo (+0″211) e il terzo tempo (+0″244). Ad aprire la seconda fila c’è l’Aprilia del leader del Mondiale Marco Bezzecchi, davanti a Marc Marquez e Diogo Moreira. Raul Fernandez, compagno di squadra di Ogura, scatterà dalla settima piazza, in terza fila assieme alla Ktm di Pedro Acosta e alla Ducati VR46 di Franco Morbidelli. Solo decimo lo spagnolo Jorge Martin che era riuscito a superare il Q1.

LA GRIGLIA DI PARTENZA

1^ fila

1. Ai Ogura (Jpn) Aprilia 1’51″139

alla velocità media di 175 km/h

2. Fabio Di Giannantonio (Ita) Ducati 1’51″350

3. Francesco Bagnaia (Ita) Ducati 1’51″383

2^ fila

4. Marco Bezzecchi (Ita) Aprilia 1’51″428

5. Marc Marquez (Esp) Ducati 1’51″436

6. Diogo Moreira (Bra) Honda 1’51″691

3^ fila

7. Raul Fernandez (Esp) Aprilia 1’51″772

8. Pedro Acosta (Esp) Ktm 1’51″821

9. Franco Morbidelli (Ita) Ducati 1’51″851

4^ fila

10. Jorge Martin (Esp) Aprilia 1’51″909

11. Fermin Aldeguer (Esp) Ducati 1’52″044

12. Joan Mir (Esp) Honda 1’52″084

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).