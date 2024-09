Vigili del fuoco soccorrono automobilisti ad Ancona per maltempo

ANCONA (ITALPRESS) - Interventi dei vigili del fuoco in zona Osimo Stazione per l'esondazione del torrente Aspio: soccorsi diversi automobilisti in difficoltà nell'area attorno al casello di Ancona Sud. tvi/gtr