Agricoltura, La Pietra “Donne sono valore aggiunto per il settore”

ROMA (ITALPRESS) - "Il 2026 è l'Anno internazionale delle Donne Agricoltrici e credo sia molto importante per sollecitare l'opinione pubblica a tutti i livelli, per avere più rispetto della figura femminile che purtroppo nella società spesso non è ben tutelata. È altrettanto vero che in agricoltura" l'uomo è stato a lungo "predominante: oggi, invece, una trasformazione del mondo agricolo e più innovazione, tecnologia e ricerca possono offrire sicuramente più opportunità all'inserimento delle donne in questo settore". Così il sottosegretario all'Agricoltura e Sovranità Alimentare, Patrizio Giacomo La Pietra, all'evento "L’Agricoltura è Donna. Leadership femminile per coltivare il futuro", organizzato da Confagricoltura a Roma. xi2/sat/gtr