Unpli, premiate le scuole vincitrici del concorso “Salva la tua lingua locale”

ROMA (ITALPRESS) - Dirigenti scolastici, studenti e Pro Loco protagonisti in Campidoglio per la cerimonia di premiazione del concorso "Salva la tua lingua locale", sezione scuola. L'iniziativa, giunta all'undicesima edizione, ha coinvolto circa 90 Istituti scolastici italiani e un Istituto croato in un percorso che mette al centro la tutela del patrimonio linguistico, la memoria delle comunità e il dialogo tra le generazioni. mec/fsc/azn