Ersu Palermo, Giordano “Borse di studio e alloggi contro la fuga degli studenti”

PALERMO (ITALPRESS) - "Grazie a una fortissima sinergia con le istituzioni regionali siamo riusciti a portare in porto un grande risultato. Se vogliamo che i nostri ragazzi non emigrino dobbiamo dare loro tutte le certezze, dalle borse di studio alle residenze". Lo ha detto il presidente di Ersu Palermo, Giuseppe Giordano, in un'intervista all'Italpress. L’Ente assicura il diritto alla borsa di studio alla platea dei 14.900 studenti e studentesse delle università, delle accademie di belle arti e dei conservatori di musica della Sicilia occidentale che hanno presentato domanda per l’anno accademico in corso e che hanno mantenuto il requisito di idoneità. Il totale delle risorse per l’anno accademico 2025/2026 impegnate da Ersu Palermo per borse di studio e servizi agli studenti sale così a 49,5 milioni di euro. fsc/gtr