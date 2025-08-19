Video intimi rubati a Stefano De Martino, la Procura di Roma apre un’indagine

ROMA (ITALPRESS) – La Procura di Roma ha aperto un’indagine per accesso abusivo a sistema informatico in relazione ai video carpiti illegalmente e finiti sul web in cui compare Stefano De Martino in atteggiamenti intimi con la fidanzata. Le indagini sono state affidate alla Polizia Postale.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).