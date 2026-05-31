Ebola, Ministero della Salute “Accertamenti su un caso sospetto in Sardegna”

ROMA (ITALPRESS) – Il Ministero della Salute informa che sono in corso accertamenti su un paziente rientrato dal Congo che si trova ora a Cagliari. Il paziente, sintomatico, è stato sottoposto al test per Ebola che sarà analizzato dallo Spallanzani di Roma in serata. Il paziente si trova al momento in isolamento presso una struttura ospedaliera. Il Ministero della Salute, spiega una nota, è in contatto con le autorità sanitarie locali della Sardegna e con lo Spallanzani per seguire l’evoluzione del quadro. “Si ricorda che il rischio resta molto basso in Italia”, conclude la nota.

– foto di repertorio IPA Agency –

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