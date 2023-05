Viaggi d’affari, l’Italia scala le classifiche mondiali

L’Italia legata al turismo business scala le classifiche mondiali: secondo i dati dell'International Congress and Convention Association, elaborati da Enit, il BelPaese è terzo a livello globale e secondo in Europa, con oltre 520 meeting, dopo la Spagna e gli Stati Uniti saldi al primo posto. Nel 2022 circa l'85% dei meeting si è svolto in presenza, circa 9.000 su un totale di oltre 10.500.



sat/gsl