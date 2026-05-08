Dl bollette, Pichetto “Modifiche? Valuteremo in base a condizioni”

MILANO (ITALPRESS) - "Il decreto bollette non ha ancora manifestato tutto i suoi effetti. Una parte rilevante degli effetti del decreto bollette è data dal fronte di trattativa con l'Unione Europea e mi auguro che vada a buon fine, è a buon punto e può avere un effetto. Poi, naturalmente, valuteremo in base alla condizione di quel momento". Lo ha detto il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto Fratin, rispondendo su un'eventuale modifica del decreto Bollette, a margine del convegno di Confagricoltura "L'agricoltura, il futuro", alla Triennale di Milano. xm4/col3/mca3/gtr