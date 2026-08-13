CATANZARO (ITALPRESS) – Centosettanta interventi per realizzare strade ed infrastrutture nelle aree rurali saranno finanziati dalla Regione nell’ambito dell’avviso Avviso pubblico dell’intervento SRD07, rivolto ai comuni rurali calabresi, a valere sui fondi del Complemento strategico regionale (Csr). E’ stata pubblicata, infatti, la graduatoria provvisoria che ammette a finanziamento 170 comuni calabresi per un investimento complessivo di circa 25 milioni di euro.

Si tratta del secondo avviso pubblicato dal dipartimento Agricoltura, in risposta ad una evidente necessità dei comuni rurali della regione, mettendo in campo risorge aggiuntive, dando precedenza a quei territori che non erano stati finanziati nel precedente bando.

L’intervento sostiene opere infrastrutturali a servizio delle aree rurali, con particolare attenzione al miglioramento della viabilità agricola e dell’accessibilità alle aziende, contribuendo così ad accrescere la competitività del comparto e la qualità della vita nelle comunità rurali calabresi.

“L’elevato numero di domande ammissibili conferma l’interesse dei comuni situati nelle zone rurali verso strumenti che consentono di migliorare l’accessibilità e la vivibilità delle aree agricole – spiega l’assessore regionale Gianluca Gallo. Grazie a questo secondo bando – continua Gallo – diamo risorse utili e sosteniamo interventi concreti capaci di generare benefici duraturi per le imprese agricole e per le comunità locali”.

E’ possibile presentare istanza di riesame, debitamente motivata e documentata, entro 15 giorni dalla pubblicazione del provvedimento. La graduatoria è pubblicata al link:

https://www.calabriapsr.it/news/2438-approvazione-graduatoria-provvisoria-e-recepimento-faq-relative-all-avviso-pubblico-programma-strategico-della-pac-2023-2027-intervento-srd07

-Foto Regione Calabria-

(ITALPRESS).