“Via Piave in Festa + (Plus)” torna con due nuovi appuntamenti

VENEZIA (ITALPRESS) – È stato presentato oggi il programma rinnovato di “Via Piave in Festa + (Plus)”, alla presenza dell’assessore al Commercio e alle Attività produttive Sebastiano Costalonga, di Vela spa e di ConfCommercio Venezia Terraferma che porterà in via Piave spettacoli e ambulanti. La manifestazione, che anima uno dei principali assi urbani di Mestre, si arricchisce di due nuovi appuntamenti primaverili: sabato 26 aprile e sabato 17 maggio. Dalle ore 10 alle 20, tutta via Piave – fino ai giardini – si trasformerà in un grande spazio aperto dedicato a cittadini e famiglie, con musica, spettacoli, attività per tutte le età, food truck, mercatini handmade, vintage e antiquariato, oltre a numerose iniziative diffuse lungo la via. La chiusura al traffico è prevista a partire dalle ore 8.

“Via Piave in Festa continua a crescere e a rinnovarsi, diventando sempre più un punto di riferimento per la comunità mestrina – sottolinea l’assessore Costalonga -. Con questi nuovi appuntamenti vogliamo rafforzare il percorso di rigenerazione urbana già avviato, valorizzando il commercio locale e creando occasioni concrete di incontro, partecipazione e vivibilità. È attraverso iniziative come questa che si costruisce un senso di appartenenza e si restituisce vitalità a un intero quartiere”.

Il programma propone un’offerta ampia e variegata: più spazi gioco per bambini, artisti di strada, esibizioni musicali, rassegna di monster truck a cura di Bad Brothers e auto d’epoca a cura di Venezia Heritage Cars, oltre alla partecipazione del gruppo Harley Davidson Patch Club T.B.H.D Support 81 attivo da sempre nel campo della beneficenza e del volontariato. Grande attesa, inoltre, per l’anteprima di Venezia Comics (in agenda da venerdì 1 a domenica 3 maggio a Forte Marghera), con la presenza straordinaria di alcuni tra i personaggi più amati dell’universo pop: i Venice Avengers che trasformeranno la strada in un set cinematografico.

Tra le principali attrazioni dedicate ai più piccoli, nel pomeriggio spazio al “Baraccone dei Fenomeni” a cura di Barbamoccolo, un originale luna park tematico con postazioni interattive di abilità e destrezza – tra cui tiro a segno, bowling sospeso e prove di equilibrio – animato da artisti e performer in costume che accompagneranno il pubblico in un’esperienza coinvolgente e teatrale. E poi maxibolle, mercatini di varie merceologie, antiquariato e vintage in collaborazione con Confcommercio insieme a Officine Creative e G.O.I.A per rendere il quartiere uno spazio vivo per i cittadini. Il 26 aprile, inoltre, dalle ore 16, il palco con ledwall ospiterà ospiti speciali come dj Ringo e Alteria di Virgin Radio, con momenti di intrattenimento musicale e distribuzione di gadget. L’iniziativa è promossa dal Comune di Venezia in collaborazione con Vela Spa ed è inserita nel palinsesto di “Città in Festa”, il calendario di eventi diffusi che anima i quartieri con appuntamenti dedicati alla socialità, alla cultura e al tempo libero.

– Foto ufficio stampa Comune di Venezia –

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