Schlein “Si è aperta una crisi di Governo, noi siamo pronti al voto in qualunque momento”

ROMA (ITALPRESS) – “Si è aperta una crisi di Governo“. Così la segretaria del Pd Elly Schlein, ai microfoni di “Non stop news” su Rtl 102.5. Secondo Schlein il premier Giorgia Meloni “dovrebbe trarre le conseguenze” del voto di ieri che ha visto andare sotto la maggioranza sull’emendamento per l’introduzione parziale delle preferenze.

Alla domanda su un eventuale voto anticipato a settembre, la leader dem risponde così: “Noi saremo pronti con le opposizioni in qualunque momento. Ieri è crollata tutta la narrazione di questo Governo che si basava sull’idea di una maggioranza solida e compatta e di divisioni presunte fra le opposizioni. Ieri la fotografia è stata il contrario: una maggioranza divisa mentre tutte le opposizioni hanno agito unitariamente”.

“Serve oggi un’alternativa al Paese, perché dopo quattro anni di questo governo noi ci troviamo con un’Italia che ha la crescita a zero, abbiamo purtroppo i salari tra i più bassi d’Europa, abbiamo le bollette dell’energia che sono invece le più care d’Europa e hanno portato le tasse e la pressione fiscale al record degli ultimi 12 anni, per non parlare delle liste d’attesa nella sanità che si sono allungate all’infinito – prosegue Schlein a Rtl 102.5 -, quindi davanti a tutto questo noi vorremmo riportare al centro della discussione i bisogni concreti delle persone, che è quello che questa maggioranza non ci ha concesso perché in un Paese così è incredibile che per Giorgia Meloni e il suo governo la priorità fosse quella di cambiare la legge elettorale perché hanno paura di perdere”.

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