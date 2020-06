NYON (SVIZZERA) (ITALPRESS) – Una Final Eight a Lisbona per assegnare la Champions League 2019-20. Dopo le tante indiscrezioni, ecco arrivare l’ufficialità dalla Uefa, dopo la riunione dell’Esecutivo di oggi. Dopo il completamento degli ottavi con la disputa delle gare di ritorno il 7 e 8 agosto (Juventus-Lione, Barcellona-Napoli, Bayern Monaco-Chelsea e Manchester City-Real Madrid), con sedi ancora da definire, le otto squadre ancora in corsa – Atalanta, Atletico Madrid, Lipsia e Paris Saint Germain già qualificate – si ritroveranno a Lisbona dal 12 al 23 agosto. Quarti, semifinale e finale si giocheranno in gara unica e il 10 luglio verrà già sorteggiato il tabellone. Come la Champions, anche l’Europa League si giocherà con una Final Eight in Germania fra Colonia, Duisburg, Dusseldorf e Gelsenkirchen dal 10 al 21 agosto. Si ripartirà dagli ottavi in sospeso il 5 e 6 agosto,con Getafe-Inter e Siviglia-Roma che si giocheranno in gara secca. Dal 21 al 30 agosto si disputerà la fase finale della Champions femminile in Spagna mentre la Supercoppa Europea maschile è stata programmata per il 24 settembre a Budapest. Al momento tutte le partite sono previste a porte chiuse ma la Uefa spera che la curva dei contagi possa consentire una parziale affluenza di pubblico. Fissate anche le date della prossima stagione: la fase a gironi della Champions partirà il 20 ottobre, due giorni dopo quella dell’Europa League.

(ITALPRESS).