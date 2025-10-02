CAGLIARI (ITALPRESS) – “Questi progetti raccontano di una Sardegna che vuole essere protagonista nei grandi processi internazionali e nazionali della sostenibilità ambientale. Non sono soltanto programmi da realizzare, ma la visione di un futuro che mette al centro le comunità, il benessere delle persone e la cura del patrimonio naturale e paesaggistico dell’Isola. Il nostro compito è trasformare questa visione in politiche concrete, durature e responsabili, capaci di dare speranza e fiducia alle generazioni che verranno”. Lo dichiara l’assessora della Difesa dell’Ambiente della Regione Sardegna, Rosanna Laconi, commentando l’approvazione della delibera che consente di dare piena attuazione a tre progetti strategici finanziati con risorse europee e nazionali.

Il provvedimento, proposto da Laconi di concerto con l’assessora del Personale Mariaelena Motzo, riguarda il “Dialogue4Nature”, che promuove il coinvolgimento delle comunità e il dialogo territoriale sui temi ambientali, “NaTour4CChange” che punta a innovare le politiche per un turismo sostenibile, e “SRSvS” incentrato sulla sperimentazione di soluzioni innovative per la sostenibilità e l’adattamento ai cambiamenti climatici.

Le risorse già trasferite alla Regione saranno impiegate per sviluppare le attività progettuali, affidando al personale interno qualificato compiti di alta specializzazione: dal coordinamento della Strategia Regionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici, alla tutela della biodiversità, fino alla definizione di politiche innovative per il turismo sostenibile e per la gestione delle transizioni ecologiche. “Il personale regionale – aggiunge l’assessora Motzo – rappresenta un patrimonio di competenze spesso poco visibile ma decisivo. Con questa scelta ne riconosciamo il valore, perché è grazie alla professionalità e alla dedizione delle persone che la Regione può tradurre le risorse europee e nazionali in azioni concrete per i cittadini”.

– foto d’archivio ufficio stampa Regione Sardegna –

(ITALPRESS).