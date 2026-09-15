ROMA (ITALPRESS) – Con 113 voti favorevoli, l’Aula del Senato ha dato il via libera alla legge elettorale. Il testo, modificato da Palazzo Madama, passa ora all’esame della Camera per la terza e ultima lettura. Il suo approdo in Aula a Montecitorio per il via libera definitivo è fissato per il 28 settembre.

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