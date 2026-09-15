Meloni, Trump e Bonino i più citati su radio e tv italiane negli ultimi sette giorni

ROMA (ITALPRESS) – È sempre la politica a tenere banco sulle radio e tv italiane: negli ultimi 7 giorni, i personaggi più citati sono stati Giorgia Meloni, nominata 1.215 volte sulla scia del record di longevità del suo governo, Donald Trump, citato 1.010 volte soprattutto per le commemorazioni degli attentati dell’11 settembre e le sue dichiarazioni sullo sviluppo dell’Intelligenza Artificiale e, a un solo punto di distacco, Emma Bonino. La presidente di +Europa simbolo di tante battaglie civili per l’aborto e il divorzio, scomparsa lo scorso 11 settembre, è stata menzionata infatti 1.009 volte.

Il dato emerge dal monitoraggio svolto da Mediamonitor.it su tecnologia brevettata da Cedat 85, azienda attiva da oltre 40 anni nella fornitura dei contenuti provenienti dal parlato; Mediamonitor.it ha raccolto le citazioni relative ai personaggi più nominati dalle principali emittenti televisive e radiofoniche, nazionali e locali, nel periodo compreso fra lunedì 7 e domenica 13 settembre.

Quarto posto per Lorena Isceri (994 citazioni), uccisa dal suo ex, Federico Vella che l’analisi di Mediamonitor.it colloca in sesta posizione con 503 menzioni: l’attenzione mediatica nei confronti della vicenda è rimasta altissima, a causa delle ricostruzioni degli inquirenti e della diffusione dell’ultima chiamata effettuata dalla donna al 112 mentre si trovava nel bagagliaio dell’auto di Vella.

Fra Isceri e Vella, al quinto posto, troviamo Kimi Antonelli (637) che con la vittoria al Gran Premio di Spagna ha allungato il proprio vantaggio in classifica piloti; Antonelli precede Elly Schlein (422), la quale nell’attesissimo comizio finale alla Festa dell’Unità di Reggio Emilia ha lanciato la sfida alla premier Meloni, e Alessandro Di Battista (338), rientrato a Roma da Cuba il 12 settembre con un’aeroambulanza e immediatamente ricoverato al Policlinico Gemelli.

Chiudono la classifica, rispettivamente in nona e decima posizione, Lea Garofalo (291) e sua figlia Denise Cosco (257): quest’ultima si è tolta la vita il 10 settembre a 35 anni, la stessa età in cui morì sua madre, testimone di giustizia uccisa dall’ex compagno e boss della ndrangheta Carlo Cosco, per la cui condanna all’ergastolo era stata fondamentale la testimonianza della figlia Denise.

– foto IPA Agency –

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