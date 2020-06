BARI (ITALPRESS) – “Una testimonianza di sensibilità, di attenzione alla disabilità, alle famiglie, ad esigenze sociali molto sentite”: il presidente Mario Loizzo esprime apprezzamento “per la bella pagina scritta dal Consiglio regionale della Puglia” e sottolinea i significati della legge sul ‘dopo di noì, approvata all’unanimità, che prevede interventi regionali per favorire in Puglia l’autonomia e la vita indipendente delle persone con disabilità, anche senza supporto familiare.

Un’iniziativa legislativa della Giunta, ha fatto presente Loizzo, “che concretizza la politica a sostegno della disabilità portata avanti dal Governo regionale e cerca di attuare il diritto di maggiorenni e adulti con disabilità di autodeterminarsi e prendere decisioni rilevanti e scelte, il più possibile autonome, sul come e con chi vivere”.

“Come si può facilmente comprendere, il ‘dopo di noì è motivo di un’ansia sul futuro che si aggiunge alle altre difficoltà che quelle famiglie devono già affrontare e incide sulla qualità della vita – sottolinea Loizzo -. Il Consiglio regionale cerca sempre di fare buone leggi e questa lo è certamente, grazie al contributo di tutti i componenti di questa Assemblea”.

Per il vicepresidente del Consiglio regionale si tratta di “una bella pagina, una dimostrazione della politica al servizio dei cittadini”, “un passaggio che ritengo di fondamentale importanza per l’integrazione totale di persone – e delle loro famiglie – spesso alle prese non solo con i disagi fisici e psicologici derivanti dalla disabilità, ma anche e soprattutto sovente con le difficoltà del vivere quotidiano create col tempo anche dalle mancanze e dalla insensibilità delle pubbliche amministrazioni”.

