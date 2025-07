La Sicilia e le vicine Isole Egadi sono ricche di bellissime spiagge di sabbia o ciottoli con acque limpide. Dopo una giornata trascorsa in riva al mare, è il momento di rilassarsi e i parchi e i giardini locali sono l’ideale per rinfrescarsi all’ombra.

Tra le applicazioni più interessanti per individuare le migliori spiagge leggendo le recensioni, capire come raggiungerle e vedere alcune foto caricate dagli utenti, segnaliamo con piacere Mapy.com (disponibile per iOs e per Android ). L’applicazione consente anche di effettuare ricerche tematiche, ad esempio se non sai qual è il parco più vicino o se sei interessato alle aree protette, potrai digitare semplicemente “Parchi” nella ricerca di Mapy.com e sulla mappa vedrai i luoghi con l’icona di un albero verde. Se invece fai la ricerca di “area paesaggistica protetta” comparirà l’icona di un quadrifoglio.

San Vito Lo Capo (Sicilia)

Spiaggia di San Vito Lo Capo

Una delle spiagge più belle della Sicilia è adatta ai piccoli e grandi amanti del mare.

Ma poiché è così famosa, è più difficile trovare un posto spazioso dove sdraiarsi.

Inoltre, si dovrà pagare sia il parcheggio che le docce. Ma la sua acqua cristallina

ne vale la pena. In circa mezz’ora di auto si raggiunge la Riserva naturale orientata

Monte Cofano, dove

ti aspetta una falesia di arenaria, viste panoramiche mozzafiato e il verde di

piante selvatiche. Mapy.com può generare facilmente i tuoi itinerari in auto, con

i mezzi pubblici, a piedi e persino in barca. Nella funzione “Itinerari”, che si

trova nel menu dell’app, basta inserire il punto di partenza (manualmente o

cliccando su un punto della mappa) e la destinazione, o altre tappe intermedie.

Macari Beach

Se non ti dispiacciono i ciottoli, su questa piccola spiaggia circondata da

montagne ti aspettano panorami incredibili e un mare caldo e cristallino. Ci sono

luoghi con sabbia e la maggior parte delle volte non sarete sorpresi dalla folla,

come sulla Spiaggia di San Vito Lo Capo. Il parcheggio nelle vicinanze è a

pagamento.

Spiaggia di Isulidda

Un’altra bella spiaggia della regione. Si tratta di una spiaggia di sabbia e ciottoli

non troppo grande, circondata da piante mediterranee. Il riflesso nel mare cattura il

colore verdastro delle montagne circostanti e il giallo del sole radioso. Le foto con

vista panoramica saranno semplicemente stupende.

Spiagge dog-friendly a San Vito Lo Capo

Purtroppo, gli animali non sono ammessi sulle spiagge della zona, quindi è meglio

andare presso la spiaggia di Balestrate, che dista circa un’ora e un quarto di

macchina, come ti mostrerà Mapy.com. Nella funzione Itinerario si inserisce San

Vito Lo Capo come punto di partenza, Spiaggia di Balestrate come destinazione e

si seleziona l’opzione della macchina. Questo luogo tranquillo con sabbia, mare

pulito e di solito meno persone è completamente aperto agli animali domestici.

Favignana (Isole Egadi)

Lido Burrone

Questa lunga spiaggia sabbiosa con una fantastica acqua turchese è un piccolo

paradiso. Naturalmente, è possibile noleggiare sedie a sdraio e ombrelloni e

troverai una vasta gamma di specialità italiane. Qui si divertono sicuramente non

solo gli adulti ma anche le famiglie con bambini piccoli.

Scogliera Cala Azzurra

Si tratta di una spiaggia piccola e accogliente, ma vale sicuramente la pena

visitarla. Nella maggior parte degli ingressi nell’acqua sarai sorpreso da una bella

sabbia sotto i tuoi piedi, ma in alcuni punti ci sono pietre più grandi, quindi devi

fare attenzione.

Spiagge dog-friendly a Favignana

Trovare un hotel e una spiaggia che accettino i cani può essere una sfida a

Favignana. Altri luoghi adatti ai cani si trovano sulla costa della Sicilia. Per

esempio, Bau Bau Beach a Siracusa o Spiaggia di Sampieri in provincia di

Ragusa.

Come si vede la mappa fotografica

Spiagge sulla mappa