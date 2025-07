NAPOLI (ITALPRESS) – Campania sempre più all’avanguardia in materia di strutture sanitarie: presentato oggi a Palazzo Santa Lucia a Napoli il progetto dell’Ican, Istituto Campano di Neuroscienze che verrà realizzato a Ponticelli nell’area dell’Ospedale del Mare. L’obiettivo è quello di creare un polo di eccellenza che non si limita solo alla cura dei pazienti ma si dedica con grande impegno alla ricerca, garantendo che il lavoro fatto in laboratorio trovi un rapido sbocco in applicazioni terapeutiche concrete, migliorando ed accelerando il percorso di guarigione dei pazienti.

L’involucro dell’Ican racchiude tutte le funzioni, dall’imaging alla chirurgia, dalla degenza ordinaria alla fase riabilitativa post operatoria in un edificio moderno anche dal punto di vista architettonico: il progetto, concepito ex novo, interpreta in chiave contemporanea i principi della complessità cerebrale e della connessione sinaptica, traducendoli in forma, funzione e linguaggio materico. Dal punto di vista operativo saranno 112 i posti letto tra le degenze (88 ordinarie e 24 intramoenia) in quasi 14mila metri quadri di superficie. Ben 4 le sale operatorie a cui saranno associati 8 posti di terapia intensiva post operatoria. In un’area di 433 metri quadri sorgeranno i laboratori di ricerca e in oltre mille metri quadri ci sarà l’area riabilitazione. A presentare il nuovo Ican c’erano il direttore dell’Asl Napoli 1, Ciro Verdoliva, il direttore dell’Unità operativa complessa di neurochirurgia, Giuseppe Catapano, assieme al presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca.

“Facciamo un investimento che arriverà alla fine sui 70 milioni di euro – spiega proprio il governatore -. Realizzeremo una struttura – prosegue De Luca – che concentra non solo attività di neurochirurgia, di chirurgia oncologica, ma anche l’attività di ricerca scientifica nel campo dell’oncologia. È un progetto che farà leva ovviamente sulle grandi professionalità che abbiamo in questi campi: sappiamo che vi sono alcune realtà di eccellenza, il Besta di Milano, l’Istituto Neurologico di Bologna, puntiamo a creare una struttura simile ma a fare anche qualcosa di più, cioè integrare l’Istituto Campano di Neuroscienze con l’attività ospedaliera che nove volte su dieci è connessa con gli interventi anche di chirurgia neurologica. Quindi – conclude De Luca – sarà un progetto estremamente ambizioso che caratterizzerà per la sua eccellenza ulteriore la sanità della Regione Campania”.

