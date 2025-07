Rally Pirelli Stair Irc, dopo il Casentino classifiche rivoluzionate

ROMA (ITALPRESS) – Al Rally del Casentino, uno degli eventi più iconici del calendario rallystico italiano, sono stati di nuovo rivoluzionati i vertici delle classifiche dell’International Rally Cup (IRC), la serie nazionale di grande successo supportata da Pirelli, preannunciando così un finale di stagione incerto e incandescente.

Fra le tante Rally4, la categoria di punta delle “tutto-avanti”, c’è stato il trionfale ritorno alla vittoria di Giacomo Guglielmini (Peugeot 208) che ha dominato la gara rilanciando le proprie possibilità di successo finale nonostante le due sfortunate battute d’arresto precedenti. Marco Varetto (Opel Corsa), anche lui reduce da un ritiro, è stato altrettanto efficace e con il secondo posto ha riconquistato la vetta della classifica generale scavalcando Mirco Straffi (Lancia Ypsilon) a cui non è bastato precedere l’estone Jaspar Vaher, che ha comunque confermato la propria competitività con una grande rimonta dopo il tempo perso nella prima prova speciale del rally e che ha preceduto il positivo Alex Lorenzato.

Fra le Rally5, il giovanissimo siciliano Marco Nicoletti, è tornato al comando della graduatoria vincendo davanti ad Alessandro Forneris, mentre il duello per il terzo posto, sia di gara che della generale, ha visto Matteo Scalet prevalere su Michel Della Maddalena. Nella consueta serrata lotta per il primato femminile, stavolta ha prevalso Arianna Doriguzzi Breatta davanti a Chiara Lombardi e Silvia Franchini, ma quest’ultima rimane in testa nella graduatoria stagionale. Fra le Rally4/R2 vittoria per Loris Battistelli che ha approfittato dell’assenza di Stefano Facchin per riprendere la testa della classifica e compensare il ritiro patito a San Martino di Castrozza.

Con il quarto posto Alex Possamai ha difeso la terza piazza nella generale ma il principale avversario del vincitore stavolta è stato un positivo Paolo Cassarini con Elia Camponogara a completare il podio di giornata.

