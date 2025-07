Venezia, l’assessore Venturini accoglie i giovani dell’Anffas

VENEZIA(ITALPRESS) – Questa mattina l’assessore alla Coesione sociale del Comune di Venezia, Simone Venturini, ha ricevuto a Ca’ Farsetti un gruppo di ragazze e ragazzi dell’ANFFAS Venezia, in occasione della conclusione delle attività del loro centro estivo.

L’Associazione Nazionale di Famiglie e Persone con Disabilità Intellettive e Disturbi del Neurosviluppo è un’organizzazione no-profit attiva da oltre 60 anni nella promozione dei diritti, dell’autonomia e della qualità di vita delle persone con disabilità e dei loro caregiver.

“Grazie per questa preziosa occasione di confronto e per il lavoro quotidiano che ANFFAS porta avanti con dedizione a sostegno delle persone con disabilità e delle loro famiglie”, ha detto l’assessore, sottolineando l’importanza della collaborazione tra istituzioni e associazioni per garantire pari opportunità e coesione sociale.

