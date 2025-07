Affitti turistici, il presidente provinciale Fiaip di Bolzano “La legge provinciale è incostituzionale”

BOLZANO(ITALPRESS) – Il presidente provinciale di FIAIP di Bolzano, Carlo Perseghin, in rappresentanza degli agenti immobiliari operanti professionalmente nel settore delle locazioni turistiche anche in Trentino Alto Adige, ha inviato una segnalazione formale al Commissario di Governo Vito Cusumano, e per conoscenza al Dipartimento per gli Affari Regionali e le Autonomie presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e al Ministero del Turismo, chiedendo di verificare la conformità costituzionale della Legge Provinciale sulla “Disciplina dell’affitto di camere ed appartamenti ammobiliati per ferie”, come da ultimo modificata dalla Provincia autonoma di Bolzano.

Secondo la Fiaip, la legge, “nel tentativo di regolamentare l’attività di locazione turistica sul territorio provinciale, ha di fatto introdotto limitazioni e vincoli, come l’esclusione delle sedi secondarie per attività di intermediazione, il blocco alla crescita del portafoglio di appartamenti, le qualifiche professionali imposte in modo arbitrario, il divieto di più licenze in Comuni diversi, la chiusura forzata delle licenze in contrasto con la giurisprudenza consolidata, l’esclusione arbitraria dall’applicazione della legge per alcune categorie di soggetti”, si legge in una nota, che evidenzia anche “l’assurda applicazione retroattiva delle nuove disposizioni, che risultano manifestamente in contrasto con la Costituzione e con la normativa Statale vigente, eccedendo le competenze riconosciute alla Provincia”.

Una legge che, per Perseghin, “ha aggravato i già enormi problemi che stava creando al mercato, ai turisti e ai cittadini che vogliono affittare le loro case per periodi brevi oltre a danneggiare noi operatori professionali che le intermediamo e le gestiamo. Auspichiamo che il Commissario Cusumano si renda conto degli evidenti profili di incostituzionalità ed illegittimità contenuti nella Legge che abbiamo voluto segnalare affinché si intervenga, quanto prima, rimuovendo questi inutili e dannosi balzelli che ostacolano un settore vitale per l’economia turistica locale”, conclude il presidente provinciale Fiaip.

-Foto-

(ITALPRESS).