Assidipost Federmanager, focus sul futuro della governance d’impresa

ROMA (ITALPRESS) - Memoria, partecipazione dei lavoratori alla gestione delle imprese e formazione della classe dirigente. Sono questi i tre assi attorno ai quali si è sviluppato l'evento promosso da Assidipost Federmanager, il sindacato dei dirigenti del Gruppo Poste Italiane, presso la Fondazione proPosta, a Roma. Al centro dell’incontro, il tema della partecipazione e del governo dell’impresa, con un approfondimento sulle prospettive di evoluzione della corporate governance, tra rappresentanza, responsabilità manageriali e competitività. La giornata si è aperta nel segno della memoria, con il ricordo di Enrico Veschi, nel centenario della nascita, e la presentazione del francobollo commemorativo realizzato da Poste Italiane. xu1/f07/mgg/azn