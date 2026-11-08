MILANO (ITALPRESS) – La Consob ha approvato il documento di offerta e il prospetto relativo all’offerta pubblica di acquisto e scambio di Intesa Sanpaolo per Monte dei Paschi di Siena. Come si legge in una nota del gruppo guidato da Carlo Messina, Il periodo di adesione all’offerta, concordato con Borsa Italiana, “avrà inizio alle 8:30 (ora italiana) del 24 novembre 2026 e terminerà alle 17:30 (ora italiana) del 22 gennaio 2027 (estremi inclusi), salvo proroghe del Periodo di Adesione in conformità

alla normativa applicabile. Il 22 gennaio 2027 (salvo proroghe del Periodo di Adesione) rappresenterà, pertanto, l’ultimo giorno per aderire all’OPAS, ferma restando l’eventuale Riapertura

dei Termini”.

– Foto Intesa Sanpaolo e Mps –

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